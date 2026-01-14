monobank спростив оплату за реквізитами: допоможе ШІ

У платежах за IBAN у monobank тепер можна завантажити рахунок або інвойс у форматах PDF, PNG та JPEG

Фото: depositphotos.com (ілюстративне)

monobank запровадив завантаження рахунків та інвойсів для оплати за IBAN у різних форматах зображень та документів – їх розпізнаватиме штучний інтелект. Про це заявив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

"Якщо вам треба оплатити за реквізитами, а на руках тільки документ із купою платіжної інформації – просто завантажте його в mono. У платежах за IBAN тепер можна завантажити рахунок або інвойс у форматах PDF, PNG та JPEG. Наш ШІ сам знайде серед великої кількості символів і термінів потрібні дані, а вам залишиться лише перевірити, чи коректно він їх визначив", – заявив він.

Гороховський нагадав про ще одну функцію, за якою можна скопіювати повідомлення з реквізитами й вставити у поле введення, а сервіс викремить з нього потрібні дані.