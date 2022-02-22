monobank увеличил ставки по гривневым депозитам

С 22 февраля monobank меняет процентную ставку по новым депозитам в гривне. Об этом говорится в сообщении банка, которое разослали клиентам.

Открытые до 22 февраля депозиты сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.

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Ставки выросли на депозиты без права досрочного расторжения сроком на 3-5 месяцев, 6-8 месяцев, 9-11 месяцев, 15,18 и 24 месяца.

Также увеличили ставки и на депозиты с правом досрочного расторжения.

С 11 января в monobank можно открывать депозиты в гривне без права досрочного расторжения на более продолжительные сроки действия: 15,18 или 24 месяца с выгодными ставками.

В сентябре monobank взял на тест банкомат.

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Наталия Софиенко

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