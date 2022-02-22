monobank увеличил ставки по гривневым депозитам
22.02.2022, 11:55
Фото: Monobank/Facebook
С 22 февраля monobank меняет процентную ставку по новым депозитам в гривне. Об этом говорится в сообщении банка, которое разослали клиентам.
Открытые до 22 февраля депозиты сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
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Ставки выросли на депозиты без права досрочного расторжения сроком на 3-5 месяцев, 6-8 месяцев, 9-11 месяцев, 15,18 и 24 месяца.
Также увеличили ставки и на депозиты с правом досрочного расторжения.
С 11 января в monobank можно открывать депозиты в гривне без права досрочного расторжения на более продолжительные сроки действия: 15,18 или 24 месяца с выгодными ставками.
monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.
- В сентябре monobank взял на тест банкомат.
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