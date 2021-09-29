monobank взял на тест банкомат: фото
29.09.2021, 10:50
Фото: monobank/Facebook
Онлайн-банк monobank готовится внедрить банкоматы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из основателей monobank Олег Гороховский.
"К нам приехал на тесты первый банкомат — банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", — говорится в сообщении.
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По данным Гороховского, клиентами первого украинского банка без отделений уже стали 4,2 млн человек.
monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.
- 3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.
- 16 августа Олег Гороховский сообщил, что стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд.
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