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monobank взял на тест банкомат: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 10:50
monobank взял на тест банкомат: фото - Фото
Фото: monobank/Facebook

Онлайн-банк monobank готовится внедрить банкоматы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из основателей monobank Олег Гороховский.

"К нам приехал на тесты первый банкомат — банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", — говорится в сообщении.

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monobank взял на тест банкомат: фото

По данным Гороховского, клиентами первого украинского банка без отделений уже стали 4,2 млн человек.

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. 

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Наталия Софиенко
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Monobank банкомат олег гороховский
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