monobank взял на тест банкомат: фото

Онлайн-банк monobank готовится внедрить банкоматы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из основателей monobank Олег Гороховский.

"К нам приехал на тесты первый банкомат — банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По данным Гороховского, клиентами первого украинского банка без отделений уже стали 4,2 млн человек.

3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.

16 августа Олег Гороховский сообщил, что стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.