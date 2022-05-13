monobank возобновил рассрочку и покупку частями
13.05.2022, 11:11
Фото: monobank/Facebook
Проект monobank, работающий на базе Универсал Банка, возобновил в полном объеме кредитование по программам рассрочки и покупки частями. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram-канале.
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"Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривень кредитных лимитов на рассрочку и покупку частями", – написал Гороховский.
- В начале апреля monobank вдвое снизил депозитные ставки и полностью отменил начисление процентов на остаток собственных средств на карточках. Также была снижена базовая ставка по всем кредитным продуктам банка.
- Гороховский заявил, что в первом квартале monobank из-за войны получил убыток в размере 109,6 млн грн.
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