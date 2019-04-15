Monobank выпустит детскую платежную карту

Розничный мобильный банк Monobank готовит проект детской платежной карты, сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Telegram.

"После ваших отзывов не удержались и таки открыли проект детской карты. К началу учебного года должны успеть", - написал он.

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Детские платежные карты есть у ПриватБанка, Сбербанка Украина и банка Південний. Они позволяют родителям контролировать траты детей, а также программы по финансовой грамотности.

Monobank - совместный проект Универсал Банка и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Monobank позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. У него есть два банка-партнера: Универсал Банк и Айбокс банк.

Универсал Банк входит в группу ТАС Сергея Тигипко с декабря 2016 года. В феврале Тигипко рассказал в одном из интервью, что Monobank стал прибыльным в сентябре 2018-го - менее чем через год после запуска.