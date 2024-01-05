monobank заблокировал оплату картами в Космолоте: причина
Фото: depositphotos.com

monobank решил заблокировать оплату картами в Космолоте, сообщил бизнесмен Олег Гороховский (совладелец компании Fintech Band, управляющей monobank).

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"Заблокирована оплата картами monobank в казино Космолот", — написал он в Telegram.

Такое решение Гороховский объяснил недобросовестным использованием бренда monobank.

monobank заблокировал оплату картами в Космолоте: причина
Источник: Олег Гороховский / Telegram

Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды Вооруженных Сил Украины 10 млн грн.

  • Универсал Банк, на лицензии которого работает monobank, – второй в Украине по количеству активных банковских карт – у него 7,45 млн карт. Абсолютный лидер рынка – ПриватБанк, у которого 27,6 млн карт.
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