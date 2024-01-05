monobank заблокировал оплату картами в Космолоте: причина
monobank решил заблокировать оплату картами в Космолоте, сообщил бизнесмен Олег Гороховский (совладелец компании Fintech Band, управляющей monobank).
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"Заблокирована оплата картами monobank в казино Космолот", — написал он в Telegram.
Такое решение Гороховский объяснил недобросовестным использованием бренда monobank.
Восстановить оплату картами Гороховский пообещал после перечисления на нужды Вооруженных Сил Украины 10 млн грн.
- Универсал Банк, на лицензии которого работает monobank, – второй в Украине по количеству активных банковских карт – у него 7,45 млн карт. Абсолютный лидер рынка – ПриватБанк, у которого 27,6 млн карт.