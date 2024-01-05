monobank заблокував оплату картами в Космолоті: причина
monobank вирішив заблокувати оплату картами в Космолоті, повідомив бізнесмен Олег Гороховський (співвласник компанії Fintech Band, яка керує monobank).
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
"Заблоковано оплату картками monobank у казино Космолот", – написав він у Telegram.
Таке рішення Гороховський пояснив недобросовісним використанням бренду monobank.
Відновити оплату картками Гороховський пообіцяв після перерахування на потреби Збройних Сил України 10 млн грн.
- Універсал Банк, на ліцензії якого працює monobank, – другий в Україні за кількістю активних банківських карток – у нього 7,45 млн карток. Абсолютний лідер ринку – ПриватБанк, у якого 27,6 млн карток.