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monobank закрыл счета клиентов из России, Беларуси и ОРДЛО

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18.04.2022, 17:32
monobank закрыл счета клиентов из России, Беларуси и ОРДЛО - Фото
Фото: monobank/ Facebook

monobank прекратил обслуживать клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули Россию, Беларусь, Крым, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Северную Корею, Сирию и Эритрею. Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.  

В общей сложности monobank закрыл счета 11 251 клиента.  

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"Им рекомендованы карты платежной системы "Мир". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", – написал Гороховский. 

  • 13 апреля monobank сообщил, что по результатам первого квартала 2022 года его убытки составили более 100 млн грн.    

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Роман Брыль
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Крым ордло санкции против россии олег гороховский Monobank
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