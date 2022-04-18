monobank закрыл счета клиентов из России, Беларуси и ОРДЛО

monobank прекратил обслуживать клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули Россию, Беларусь, Крым, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Северную Корею, Сирию и Эритрею. Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

В общей сложности monobank закрыл счета 11 251 клиента.

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"Им рекомендованы карты платежной системы "Мир". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", – написал Гороховский.

13 апреля monobank сообщил, что по результатам первого квартала 2022 года его убытки составили более 100 млн грн.

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Роман Брыль

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