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24.07.2019, 16:58

Moody's подтвердило рейтинги Ощадбанка

Moody

Агентство подтвердило суверенный рейтинг банка на уровне Саа1 и прогнозирует его стабильность на ближайший год-полтора

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило Ощадбанку рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте на уровне Caa1 и рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне Caa2. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Долгосрочные рейтинги банка несут стабильный прогноз, который отражает стабильный прогноз суверенного рейтинга и ожидания Moody's относительно стабильной деятельности банка в течение следующих 12-18 месяцев", - говорится в сообщении.

Рейтинг базовой оценки кредитоспособности на уровне Саа1 отражает взаимозависимость между показателями кредитоспособности банка и суверена, умеренную доходность и высокий уровень ликвидности банка.

Moody's отмечает достаточную ликвидность Ощадбанка для покрытия платежей по еврооблигациям в 2019-2020 годах, поскольку сроки погашения его портфеля гособлигаций соответствуют срокам погашения и валюте еврооблигаций, что смягчает риск рефинансирования и валютные риски.

"Комбинированный показатель ликвидности на уровне caa1 является следствием достаточной ликвидности Ощадбанка", - отмечают в сообщении.

Напомним, что рейтинговое агентство также подтвердило высокую рентабельность ПриватБанка и прогнозирует ее рост.

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Теги: Moody's, Ощадбанк
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