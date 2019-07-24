Moody's подтвердило рейтинги Ощадбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило Ощадбанку рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте на уровне Caa1 и рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне Caa2. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Долгосрочные рейтинги банка несут стабильный прогноз, который отражает стабильный прогноз суверенного рейтинга и ожидания Moody's относительно стабильной деятельности банка в течение следующих 12-18 месяцев", - говорится в сообщении.

Рейтинг базовой оценки кредитоспособности на уровне Саа1 отражает взаимозависимость между показателями кредитоспособности банка и суверена, умеренную доходность и высокий уровень ликвидности банка.

Moody's отмечает достаточную ликвидность Ощадбанка для покрытия платежей по еврооблигациям в 2019-2020 годах, поскольку сроки погашения его портфеля гособлигаций соответствуют срокам погашения и валюте еврооблигаций, что смягчает риск рефинансирования и валютные риски.

"Комбинированный показатель ликвидности на уровне caa1 является следствием достаточной ликвидности Ощадбанка", - отмечают в сообщении.

Напомним, что рейтинговое агентство также подтвердило высокую рентабельность ПриватБанка и прогнозирует ее рост.