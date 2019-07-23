Moody’s прогнозирует рост рентабельности ПриватБанка

Рентабельность ПриватБанка останется высокой и будет расти в течение следующего года за счет высокого комиссионного дохода и увеличения чистого процентного дохода. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой кредитный анализ международного рейтингового агентства Moody’s.

Как отмечается в документе, за первое полугодие ПриватБанк отчитался о рекордной чистой прибыли в размере 18,3 млрд грн и, вероятно, сохранит тенденцию к улучшению прибыли до конца года.

Кроме того, эксперты Moody’s прогнозируют в течение ближайшего года сохранение высокого уровня ликвидности ПриватБанка. Они отмечают, что высоколиквидные активы финучреждения составляют около 70% совокупных активов.

По мнению экспертов, любой потенциальный отток депозитов будет управляемым, потому что буфер ликвидности полностью покрывает все депозиты физлиц и корпоративные депозиты до востребования. Банк соблюдает новые требования к ликвидности для SIFI (вступают в силу с 2020 года) и его коэффициенты ликвидности значительно выше минимума.

Ранее Fitch оценил кредитоспособность ПриватБанка.