UA

Moody's повысило рейтинги восьми украинских банков

11.12.2020, 11:44
Moody's повысило рейтинги восьми украинских банков - Фото
Фото: Andrew Gombert/ЕРА

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги восьми украинских банков без изменения прогноза "стабильный". Об этом говорится в сообщении Moody’s, опубликованном 10 декабря.

Речь идет о госбанках - ПриватБанкеОщадбанкеУкрэксимбанке, а также Райффайзен Банке АвальСбербанке, Таскомбанке, банке Восток и банке Пивденный.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

При этом рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Сбербанка, Таскомбанка, Банка Восток и банка Пивденный повышен с "Caa1" до "B3".

В то же время рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до "B2".

Moody's отмечает, что депозитные или долговые рейтинги вышеупомянутых банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный "B3"), поэтому повышение их рейтинга маловероятно при отсутствии повышения суверенного рейтинга.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Руководитель отдела поддержки ИТ в клубах
Киев Sport Life
Керівник проекту Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Moody's рейтинги банков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?

Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?
 