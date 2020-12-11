Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги восьми украинских банков без изменения прогноза "стабильный". Об этом говорится в сообщении Moody’s, опубликованном 10 декабря.

Речь идет о госбанках - ПриватБанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке, а также Райффайзен Банке Аваль, Сбербанке, Таскомбанке, банке Восток и банке Пивденный.

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При этом рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Сбербанка, Таскомбанка, Банка Восток и банка Пивденный повышен с "Caa1" до "B3".

В то же время рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до "B2".

Moody's отмечает, что депозитные или долговые рейтинги вышеупомянутых банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный "B3"), поэтому повышение их рейтинга маловероятно при отсутствии повышения суверенного рейтинга.

13 июня Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины во время пандемии COVID-19.

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Наталия Софиенко

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