Moody's повысило кредитный рейтинг Украины во время пандемии COVID-19

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ stand-bу размере $5 млрд и получения первого транша от МВФ на $2,1 млрд.

Как отметили в Минфине, Украина - единственное государство в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.

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