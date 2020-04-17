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Борьба с коронавирусом. В НБУ рассказали, какую суму выделили украинские банки

Борьба с коронавирусом. В НБУ рассказали, какую суму выделили украинские банки
17.04.2020, 19:11

12 банков предоставили больницам деньги на аппараты ИВЛ, медицинское оборудование, защитные костюмы

Украинские банки выделили на благотворительные проекты для борьбы с коронавирусом 46,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Как уточняют в Нацбанке, эта сумма позволит больницам приобрести 41 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородную станцию, цистерну для жидкого кислорода, мониторы пациента, инфузионные насосы, а также тест-системы для выявления коронавируса, защитные костюмы для медиков и тому подобное.

Среди банков-участников благотворительных проектов ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Пивденный, Альфа Банк, Креди Агриколь, МТБ Банк, Мегабанк, Восток, ПУМБ, Грант, Кристалбанк.

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Анна Андреева
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медоборудование коронавирус борьба с коронавирусом ИВЛ
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