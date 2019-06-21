Экс-глава ЕБРР в Украине стал первым главой набсовета Ощадбанка

Главой наблюдательного совета государственного Ощадбанка избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер.

Как сообщает пресс-служба госбанка, соответствующее решение было принято, 20 июня, на первом заседании набсовета финучреждения.

Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем стала Юлия Федоренко.

В состав наблюдательного совета госбанка, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников. Государство в набсовете представляют Дмитрий Власов (от Верховной Рады) и Даниэль Билак (от Кабинета министров).

По словам главы правления Ощадбанка Андрея Пышного, назначение наблюдательного совета - обязательное условие для банка дальнейшего сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

"Назначение независимого наблюдательного совета является базовой институциональной реформой, которая свидетельствует о последовательности государства в реализации принятой стратегии реформирования госбанковского сектора. Она является подтверждением того, что банк уже никогда не будет таким, как прежде", - отметил он.

Напомним, 23 мая Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет Ощадбанка.