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НАБУ затребовало у ПриватБанка документацию по юрсоветникам

НАБУ затребовало у ПриватБанка документацию по юрсоветникам
27.08.2019, 15:18

Детективов интересуют основания, на которых ПриватБанк получал услуги юристов

ПриватБанк получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отмечают, что получили это постановление 26 июля, на следующий день после завершения слушания дела ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 гг. от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых связывают с бывшими владельцами банка.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - говорится в сообщении Привата.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также удивлены беспрекословным согласием суда с мнением детективов, что ПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Кроме того, в ПриватБанке заявили, что были полностью исключены из судебного процесса и лишены возможности представить свою позицию и доказательства в суде, но вынесенное постановление обжалованию не подлежит.

"ПриватБанк выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", - отмечают в финучреждении.

Банк также призывает руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

  • В своем заявлении Дубинин и Куприй называют растратой оплату Нацбанком услуг детективного агентства Kroll, которое расследовало выведение из ПриватБанка около $5,5 млрд в течение десяти лет до национализации. Также растратами они считают контракт НБУ с юридической компанией Alix Partners, а также оплату судебного сбора после иска к PwC
  • Решение Лондонского суда по аппеляции ПриватБанка ожидается не ранее октября. 
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набу дело приватбанка Виталий Куприй отчет kroll Александр Дубинин
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