НБУ опроверг заявление бывшего аудитора ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) опровергает заявление аудиторской компании PwC (Прайсвотерхаус Куперс) о том, что решение суда о возвращении компании разрешения на продолжение деятельности свидетельствует о верности аудита ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

29 мая Окружной административный суд Киева отменил решение Нацбанка об исключении компании PwC из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение проверок банков. Компания в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявила, что такое решение подтверждает соответствие аудиторского отчета ПриватБанка 2015 года Международным стандартам финансовой отчетности.

Национальный банк считает некорректными такие утверждения, поскольку предмет рассмотрения дела не в отношении правильности расчетов, а о правомерности действий регулятора относительно исключения аудитора из реестра.

Как поясняют в НБУ, решение об исключении PwC было принято регулятором в связи с подтверждением компанией "недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала".

"Однако в своем иске аудитор отметил, что НБУ не имел права на исключение компании из реестра, поскольку Прайсвотерхаус Куперс не составлял отчет для ПриватБанка по размеру кредитного риска и регулятивного капитала", - сказано в сообщении регулятора.

По мнению Нацбанка, в этих словах кроется противоречие: "Компания, с одной стороны, констатирует соответствие своего отчета Международным стандартам финансовой отчетности, а с другой - информирует, что не составляла соответствующего аудиторского отчета".

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.