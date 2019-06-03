Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 15:32

НБУ опроверг заявление бывшего аудитора ПриватБанка

НБУ опроверг заявление бывшего аудитора ПриватБанка

Нацбанк заявил, что суд не признавал аудит ПриватБанка, проведенный PwC

Национальный банк Украины (НБУ) опровергает заявление аудиторской компании PwC (Прайсвотерхаус Куперс) о том, что решение суда о возвращении компании разрешения на продолжение деятельности свидетельствует о верности аудита ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

29 мая Окружной административный суд Киева отменил решение Нацбанка об исключении компании PwC из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение проверок банков. Компания в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявила, что такое решение подтверждает соответствие аудиторского отчета ПриватБанка 2015 года Международным стандартам финансовой отчетности.

Национальный банк считает некорректными такие утверждения, поскольку предмет рассмотрения дела не в отношении правильности расчетов, а о правомерности действий регулятора относительно исключения аудитора из реестра.

Как поясняют в НБУ, решение об исключении PwC было принято регулятором в связи с подтверждением компанией "недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала".

"Однако в своем иске аудитор отметил, что НБУ не имел права на исключение компании из реестра, поскольку Прайсвотерхаус Куперс не составлял отчет для ПриватБанка по размеру кредитного риска и регулятивного капитала", - сказано в сообщении регулятора.

По мнению Нацбанка, в этих словах кроется противоречие: "Компания, с одной стороны, констатирует соответствие своего отчета Международным стандартам финансовой отчетности, а с другой - информирует, что не составляла соответствующего аудиторского отчета".

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, НБУ, pwc, дело приватбанка, окружной админсуд киева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 