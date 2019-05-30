Суд отменил решение НБУ о запрете PwC проводить аудит ПриватБанка

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение Национального банка (НБУ) об исключении компании PwC (ПрайсвотерхаусКуперс) из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение проверок банков, сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение суд принял 29 мая. Он также признал неправомерными действия НБУ об аннулировании свидетельства о включении компании в реестр.

Решение суда не вступило в законную силу и Нацбанк готовится его обжаловать.

Правление НБУ исключило PwC из реестра в июле 2017 года по запросу Комитета по вопросам аудита банков Украины в связи с подтверждением компанией "недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала".

"Аудиторская компания не смогла установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейших расходов государства, связанных с национализацией банка", - говорится в сообщении НБУ.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.