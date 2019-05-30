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30.05.2019, 08:37

Суд отменил решение НБУ о запрете PwC проводить аудит ПриватБанка

Суд отменил решение НБУ о запрете PwC проводить аудит ПриватБанка

Ранее PwC не установила риски в ПриватБанке, которые привели к неплатежеспособности, отмечают в НБУ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение Национального банка (НБУ) об исключении компании PwC (ПрайсвотерхаусКуперс) из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение проверок банков, сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение суд принял 29 мая. Он также признал неправомерными действия НБУ об аннулировании свидетельства о включении компании в реестр.

Решение суда не вступило в законную силу и Нацбанк готовится его обжаловать.

Правление НБУ исключило PwC из реестра в июле 2017 года по запросу Комитета по вопросам аудита банков Украины в связи с подтверждением компанией "недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала".

"Аудиторская компания не смогла установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейших расходов государства, связанных с национализацией банка", - говорится в сообщении НБУ.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

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Теги: НБУ, pwc, дело приватбанка, окружной админсуд киева, национализация Приватбанка
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