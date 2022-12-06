Над мировой финансовой системой навис скрытый риск на $65 трлн – Bloomberg

Глобальной финансовой системе грозит скрытый риск в виде долга в размере $65 трлн. Он представлен валютными деривативами, удерживаемыми финансовыми учреждениями за пределами США, пишет Bloomberg со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).

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BIS, который еще называют "центробанком для центробанков", опубликовал 5 декабря свежий доклад, в котором выражает обеспокоенность размером долларовых долгов, не попадающих в бухгалтерский учет. Это подвергает сомнению правильность экономических прогнозов и усложняет прогнозирование последующего финансового кризиса.

Такие скрытые долги – вполне законны. Это, к примеру, инвестиции европейских пенсионных фондов в США с использованием валютных свопов для обмена евро на доллары.

Когда фонды закрывают свои позиции, они возвращают доллары назад и получают евро. Но в течение действия сделки такие обязательства регистрируются вне баланса, и BIS называет это "слепым пятном" финансовой системы.

Исследователей из BIS беспокоит сам масштаб свопов. По их оценкам, банки за пределами США удерживают более $39 трлн этого долга. Это вдвое больше, чем их балансовые обязательства, и в 10 раз больше, чем капитал.

Остальные долги приходятся на небанковские учреждения за пределами США – они вдвое больше "видимых" обязательств.

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Андрій Водяний

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