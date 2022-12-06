UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Над мировой финансовой системой навис скрытый риск на $65 трлн – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 10:16
Над мировой финансовой системой навис скрытый риск на $65 трлн – Bloomberg - Фото
Фото: Музей денег НБУ

Глобальной финансовой системе грозит скрытый риск в виде долга в размере $65 трлн. Он представлен валютными деривативами, удерживаемыми финансовыми учреждениями за пределами США, пишет Bloomberg со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

BIS, который еще называют "центробанком для центробанков", опубликовал 5 декабря свежий доклад, в котором выражает обеспокоенность размером долларовых долгов, не попадающих в бухгалтерский учет. Это подвергает сомнению правильность экономических прогнозов и усложняет прогнозирование последующего финансового кризиса.

Такие скрытые долги – вполне законны. Это, к примеру, инвестиции европейских пенсионных фондов в США с использованием валютных свопов для обмена евро на доллары.

Когда фонды закрывают свои позиции, они возвращают доллары назад и получают евро. Но в течение действия сделки такие обязательства регистрируются вне баланса, и BIS называет это "слепым пятном" финансовой системы.

Исследователей из BIS беспокоит сам масштаб свопов. По их оценкам, банки за пределами США удерживают более $39 трлн этого долга. Это вдвое больше, чем их балансовые обязательства, и в 10 раз больше, чем капитал.

Остальные долги приходятся на небанковские учреждения за пределами США – они вдвое больше "видимых" обязательств.

Читайте также: Экономическая премия Нобеля: как американцы объяснили природу банков и их банкротства

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США банки доллар долги Банк международных расчетов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 