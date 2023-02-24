Наличная валюта дешевела две недели подряд

Последние две недели (с 8 февраля) наличные курсы доллара и евро в банках стабильно снижались.

В четверг, 24 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составил 39,25 грн. Курс продажи не изменился – 39,85 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,5 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,55 грн, максимальный – 40,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9 коп. и составил 41,21 грн. Средний курс продаж опустился на 8 коп. – до 42,12 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,65 грн, максимальный – 41,61 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 42,6 грн.

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Анна Ішутіна

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