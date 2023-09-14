Наличная валюта снова подорожала

В четверг, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9 коп. и составляет 37,6. Курс продаж увеличился на 12 коп. до 38,34 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 38,01 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,8 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составил 40,42 грн. Курс продаж повысился на 13 коп. до 41,49 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 43 грн.

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