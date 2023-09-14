Готівкова валюта знову подорожчала

У четвер, 14 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, зріс на 9 коп. і становить 37,6. Курс продажу збільшився на 12 коп. до 38,34 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 38,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,8 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро піднявся на 8 коп. і склав 40,42 грн. Курс продажу підвищився на 13 коп. до 41,49 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 41 грн, максимальний – 43 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.