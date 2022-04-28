Наличная валюта в банках дешевеет

В четверг, 28 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 0,9 коп. и составляет 31,25 грн. Курс продажи снизился на 12,5 коп. до 32,04 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 29,55 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 26,87 коп. и составляет 32,82 грн. Средний курс продаж упал на 42,34 коп. и составляет 33,9 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 30,97 грн, максимальный – 34 грн. Для продажи минимальный курс – 31,27 грн, максимальный – 34,3 грн.

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Анна Ишутина

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