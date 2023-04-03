Наличная валюта в банках дешевеет

В понедельник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 12 коп. и составляет 37,34 грн. Курс продаж опустился на 9 коп. до 38,04 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 20 коп. и составляет 40,2 грн. Средний курс продаж уменьшился на 11 коп. до 41,14 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,76 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,6 грн.

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Анна Ішутіна

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