Наличная валюта в банках дешевеет
05.09.2023, 11:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Во вторник, 5 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 12 коп. и составляет 37,21 грн. Курс продажи снизился на 13 коп. до 37,93 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,5 грн, максимальный – 38,4 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 21 коп. и составил 40,2. Курс продаж упал на 25 коп. до 41,23 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,55 грн, максимальный – 42 грн.
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