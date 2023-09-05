Готівкова валюта у банках дешевшає

У вівторок, 5 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 12 коп. і становить 37,21 грн. Курс продажу зменшився на 13 коп. до 37,93 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,5 грн, максимальний – 38,4 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 21 коп. і становив 40,2. Курс продажу впав на 25 коп. до 41,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,2 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,55 грн, максимальний – 42 грн.

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