Наличная валюта в банках дорожает

В пятницу, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 14,7 коп. и составляет 30,94 грн. Курс продажи увеличился на 2,1 коп. – до 32,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 29,25 грн, максимальный – 32,04 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27,4 коп. и составляет 33,26 грн. Средний курс продажи увеличился на 14,3 коп. и достиг 34,92 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил 31,83 грн, максимальный – 34,7 грн. Для продажи минимальный курс – 34,61 грн, максимальный – 35 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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