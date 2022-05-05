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Наличная валюта в банках дорожает

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 11:00
Наличная валюта в банках дорожает - Фото
Фото: depositphotos.com

В четверг, 5 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,3 коп. и составляет 31,48 грн. Курс продажи остался без изменений – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,6 коп. и составляет 33 грн. Средний курс продаж упал на 1,1 коп. и составляет 33,86 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,1 грн, максимальный – 33,78 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 34,05 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина
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