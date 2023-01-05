Наличная валюта в банках дорожает

В четверг, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10 коп. и составляет 40,12 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. – до 40,79 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,3 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 16 коп. и составил 41,69 грн. Средний курс продаж вырос 13 коп. – до 42,83 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,3 грн, максимальный – 42,26 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,4 грн.

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Анна Ішутіна

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