Наличная валюта в банках подешевела

Во вторник, 31 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 18,4 коп. и составляет 34,93 грн. Курс продажи упал на 19,7 коп. и составляет 36,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,9 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 37 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 13,6 коп и составляет 37,01 грн. Средний курс продажи упал на 25,6 коп. и составил 38,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 38,1 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 39,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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