Наличная валюта в банках подешевела

В пятницу, 12 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составляет 37,32 грн. Курс продаж снизился также на 1 коп. до 37,86 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,6 грн, максимальный – 38,25 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 12 коп. и составляет 40,69 грн. Средний курс продаж уменьшился на 8 коп. до 41,64 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,05 грн. Для продажи минимальный курс – 41,29 грн, максимальный – 43 грн.

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