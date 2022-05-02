Наличная валюта в банках подорожала

В понедельник, 2 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4,1 коп. и составил 31,31 грн. Курс продажи вырос на 0,2 коп. – до 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 29,25 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,6 коп. и составляет 32,75 грн. Средний курс продаж вырос на 11 коп. и достиг 33,87 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил 30,85 грн, максимальный – 33,8 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 33,93 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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