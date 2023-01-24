Наличная валюта в банках снова дорожает
24.01.2023, 11:11
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3 коп. и составляет 39,98 грн. Курс продаж увеличился также на 3 коп. до 40,62 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 42,63 грн. Средний курс продаж поднялся на 7 коп. до 43,64 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,1 грн, максимальный – 43,15 грн. Для продажи минимальный курс – 43 грн, максимальный – 44,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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