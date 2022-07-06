Наличные доллар и евро дешевеют

В среду, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7 коп. и составляет 34,45 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. и достиг 35,31 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 29,26 грн, максимальный – 35,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки евро упал на 57 коп. и составляет 35,16 грн. Средний курс продаж опустился на 42,3 коп. и достиг 36,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 30,92 грн, максимальный – 36 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 37,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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