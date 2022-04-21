Наличные доллар и евро дорожают

В четверг, 21 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15,3 коп. и составляет 30,79 грн. Курс продажи не изменился – 32,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,01 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18,4 коп. и составляет 32,99 грн. Средний курс продаж вырос на 13,8 коп. и составляет 34,77 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,68 грн, максимальный – 34,54 грн. Для продажи минимальный курс – 34,5 грн, максимальный – 34,9 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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