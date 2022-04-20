Наличные доллар и евро в банках подорожали

В среду, 20 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,6 коп. и составляет 30,64 грн. Курс продажи вырос на 6,4 коп. – до 32,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,01 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,7 коп. и составляет 32,8 грн. Средний курс продажи вырос на 6,8 коп. и составляет 34,64 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,58 грн, максимальный – 34,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 34,78 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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