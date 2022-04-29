Наличный доллар подорожал. Курсы валют по банкам

В пятницу, 29 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,2 коп. и составляет 31,27 грн. Курс продаж вырос на 12,7 коп. до 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 16,5 коп. и составляет 32,65 грн. Средний курс продаж упал на 14,7 коп. и составляет 33,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 30,69 грн, максимальный – 33,66 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 34,05 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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