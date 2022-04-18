Наличный доллар подорожал на 88 копеек. Курсы валют по банкам

В понедельник, 18 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 88,8 коп. и составляет 30,5125 грн. Курс продажи вырос 26,8 коп. – до 31,8906 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,25 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 29,55 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 57 коп. и составляет 32,7302 грн. Средний курс продажи вырос на 20,4 коп. и составляет 34,59 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,8 грн, максимальный – 34,31 грн. Для продажи минимальный курс – 32,12 грн, максимальный – 35 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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