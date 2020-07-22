Наличный доллар преодолел отметку в 28 грн

В среду, 22 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 21,04 коп и составляет 27,6474 грн. Курс продажи вырос на 23,65 коп – до 27,9995 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,4 грн, максимальный - 27,8 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 48,12 коп и составляет 31,5537 грн. Средний курс продажи вырос на 45,76 коп и составляет 32,2226 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,0 грн, максимальный - 31,95 грн. Для продажи минимальный курс – 31,85 грн, максимальный - 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 3,451 грн. Средний курс продажи вырос на 4,9 коп и составляет 3,958 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,82 грн. Для продажи минимальный курс – 3,9 грн, максимальный – 4,0 грн.

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Александра Шмыкова

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