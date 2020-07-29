Наличный доллар в банках дорожает

В среду, 29 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,32 коп и составляет 27,5235 грн. Курс продажи вырос на 3,05 коп – до 27,8475 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,3 грн, максимальный - 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,75 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,7 коп и составляет 31,9405 грн. Средний курс продажи вырос на 2,35 коп и составляет 32,6515 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,4 грн, максимальный - 32,26 грн. Для продажи минимальный курс – 32,48 грн, максимальный - 32,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 1 коп и составляет 3,439 грн. Средний курс продажи снизился на 2 коп и составляет 3,908 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,84 грн, максимальный – 4,1 грн.

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Александра Шмыкова

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