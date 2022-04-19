Наличный доллар в банках подорожал, а наличный евро – подешевел

Во вторник, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11,2 коп. и составляет 30,62 грн. Курс продажи вырос 17,6 коп. – до 32,07 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,01 грн. Для продажи минимальный курс – 31 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,5 коп. и составляет 32,6 грн. Средний курс продажи упал на 2,2 коп. и составляет 34,57 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,31 грн, максимальный – 34,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33,3 грн, максимальный – 34,9 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.