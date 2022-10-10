Наличный евро дешевеет

В понедельник, 10 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 40,30 грн. Курс продаж увеличился на 5 коп. и составил 41,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 42 грн.

Средний курс покупки евро свалился на 16 коп. и составляет 38,84 грн. Средний курс продаж снизился на 15 коп. и составляет 40,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,9 грн, максимальный – 39,35 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 40,8 грн.

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Анна Ішутіна

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