Наличный евро продолжает дорожать. Курсы валют в банках

В четверг, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 39,84 грн. Курс продажи остался без изменений – 40,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составил 40,32 грн. Средний курс продажи поднялся на 22 коп. и составляет 41,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс также 40,8 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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