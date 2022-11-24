Наличный евро продолжает дорожать. Курсы валют в банках
24.11.2022, 11:07
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В четверг, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 39,84 грн. Курс продажи остался без изменений – 40,51 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составил 40,32 грн. Средний курс продажи поднялся на 22 коп. и составляет 41,46 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс также 40,8 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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