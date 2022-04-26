Наличный евро в банках дешевеет

Во вторник, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,5 коп. и составляет 31,08 грн. Курс продаж вырос на 0,2 коп. до 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,06 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 28,5 коп. и составляет 33,03 грн. Средний курс продаж упал на 20,5 коп. и составляет 34,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,44 грн, максимальный – 34,49 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 34,59 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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