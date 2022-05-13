Наличный евро в банках подешевел на 42 копейки
13.05.2022, 11:11
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 13 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился. Курс покупки составляет 31,64 грн. Курс продажи – 32,17 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.
Средний курс покупки евро уменьшился на 35,5 коп. и составляет 32,77 грн. Средний курс продаж упал на 41,7 коп. и достиг 33,49 грн.
Минимальный курс покупки для евро составил 30,7 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,93 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии