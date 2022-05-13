Наличный евро в банках подешевел на 42 копейки

В пятницу, 13 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился. Курс покупки составляет 31,64 грн. Курс продажи – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро уменьшился на 35,5 коп. и составляет 32,77 грн. Средний курс продаж упал на 41,7 коп. и достиг 33,49 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил 30,7 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,93 грн.

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Анна Ишутина

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