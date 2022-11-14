Наличный евро в банках подорожал на 58 копеек

В понедельник, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 10 коп. и составляет 40,08 грн. Курс продажи поднялся на 11 коп. и достиг 40,74 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41,2 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 54 коп. и достиг 40,14 грн. Средний курс продаж увеличился на 58 коп. и составляет 41,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,4 грн, максимальный – 40,96 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 42,3 грн.

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Анна Ішутіна

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