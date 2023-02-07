Наличный евро в банках снова дешевеет
07.02.2023, 11:14
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2 коп. и составил 39,75 грн. Курс продажи упал на 1 коп. до 40,36 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс также 40 грн, максимальный – 40,75 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составил 42,39 грн. Средний курс продаж опустился на 23 коп. до 43,39 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41 грн, максимальный – 42,8 грн. Для продажи минимальный курс – 42,85 грн, максимальный – 44 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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