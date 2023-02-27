UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наличный курс евро упал еще на 25 копеек. Курсы валют в банках

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 11:02
Наличный курс евро упал еще на 25 копеек. Курсы валют в банках - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В понедельник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составил 39,2 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. – до 39,8 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,5 грн, максимальный – 39,45 грн. Для продажи минимальный курс 39,4 грн, максимальный – 40,2 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро упал на 21 коп. и составил 41 грн. Средний курс продаж опустился на 25 коп. – до 41,88 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,55 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,2 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.


Читайте также
Грязные деньги Москвы. Что означает бан России в FATF
Анна Ішутіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс доллара
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 