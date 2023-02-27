Наличный курс евро упал еще на 25 копеек. Курсы валют в банках
27.02.2023, 11:02
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В понедельник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составил 39,2 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. – до 39,8 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,5 грн, максимальный – 39,45 грн. Для продажи минимальный курс 39,4 грн, максимальный – 40,2 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 21 коп. и составил 41 грн. Средний курс продаж опустился на 25 коп. – до 41,88 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,55 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,2 грн.
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