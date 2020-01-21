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НБУ изменит правила инкассации и перевозки денег

НБУ изменит правила инкассации и перевозки денег
21.01.2020, 10:24

Регулятор предлагает уточнить термины "валютные" и "другие ценности" и правила их перевозки

Национальный банк (НБУ) предлагает обновить правила инкассации денег и перевозки валютных ценностей украинских банков, сообщает пресс-служба регулятора.

Среди предлагаемых изменений:

- уточнение термина "валютные ценности" в соответствии с законом о валюте и валютных операциях;

- введение термина "другие ценности", который бы включал золото и другие драгоценные металлы в виде слитков, пластин, драгоценные камни, драгоценности, платежные документы и другие ценные бумаги;

- возможность перевозки валютных ценностей не панцерированным оперативным автотранспортом, оборудованным системами, которые обеспечивают защиту ценностей и повреждают вложенные ценности в случае несанкционированного доступа к ним, а также предоставляют возможность перемещения ценностей от отправителя к получателю без доступа инкассаторов к ним;

- использование не панцерированных авто для доставки разменных, оборотных, памятных и юбилейных монет в объемах до 100 минимальных заработных плат с использованием защиты огнестрельным оружием;

- унификация сопроводительных документов, используемых во время инкассации и перевозки валютных ценностей.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 19 февраля на почтовый или электронный адрес НБУ.

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НБУ инкассация
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