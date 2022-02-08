Нацбанк Молдовы отменил заседание по базовой ставке из-за утечки информации

Национальный банк Молдовы во вторник планировал провести заседание, на котором должны были принять решение по монетарной политике на ближайшее время. Его пришлось отменить из-за утечки информации, пишет NewsMaker.

Это произошло после того, как 7 февраля один из депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан сообщил, что Нацбанк собирается повысить базовую ставку на 2 п.п. – до 10,5%.

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Он подверг критике "это неправильное решение, которое подорвет инвестиционную деятельность и бизнес".

НБМ сообщил, что начал расследование, чтобы "выяснить обстоятельства, при которых один из возможных сценариев стал субъектом спекуляции". Дату следующего заседания для принятия решений по денежно-кредитной политике объявят позже.

В последний раз базовую ставку в Молдове повышали в январе 2021 года – с 6,5% до 8,5%. За последние семь месяцев Нацбанк Молдовы увеличивал базовую ставку пять раз.

В Украине с конца января учетная ставка установлена на уровне 10%.

Комитет по монетарной политике НБУ обсуждал повышение учетной ставки в январе на 2 п.п. до 11%, но правление Нацбанка не рискнуло пойти на такой шаг.

Повышение базовых ставок является общемировой тенденцией. Государственные регуляторы делают это для сдерживания инфляции, разогнавшейся до многолетних максимумов на фоне выхода стран из коронакризиса.

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Андрей Водяный

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