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Нацбанк Молдовы отменил заседание по базовой ставке из-за утечки информации

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 13:34
Нацбанк Молдовы отменил заседание по базовой ставке из-за утечки информации - Фото
Фото: EPA

Национальный банк Молдовы во вторник планировал провести заседание, на котором должны были принять решение по монетарной политике на ближайшее время. Его пришлось отменить из-за утечки информации, пишет NewsMaker.

Это произошло после того, как 7 февраля один из депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан сообщил, что Нацбанк собирается повысить базовую ставку на 2 п.п. – до 10,5%.

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Он подверг критике "это неправильное решение, которое подорвет инвестиционную деятельность и бизнес".

НБМ сообщил, что начал расследование, чтобы "выяснить обстоятельства, при которых один из возможных сценариев стал субъектом спекуляции". Дату следующего заседания для принятия решений по денежно-кредитной политике объявят позже.

В последний раз базовую ставку в Молдове повышали в январе 2021 года – с 6,5% до 8,5%. За последние семь месяцев Нацбанк Молдовы увеличивал базовую ставку пять раз.

  • В Украине с конца января учетная ставка установлена на уровне 10%.
  • Комитет по монетарной политике НБУ обсуждал повышение учетной ставки в январе на 2 п.п. до 11%, но правление Нацбанка не рискнуло пойти на такой шаг.
  • Повышение базовых ставок является общемировой тенденцией. Государственные регуляторы делают это для сдерживания инфляции, разогнавшейся до многолетних максимумов на фоне выхода стран из коронакризиса.

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Андрей Водяный
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