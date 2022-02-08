Нацбанк Молдовы отменил заседание по базовой ставке из-за утечки информации
Национальный банк Молдовы во вторник планировал провести заседание, на котором должны были принять решение по монетарной политике на ближайшее время. Его пришлось отменить из-за утечки информации, пишет NewsMaker.
Это произошло после того, как 7 февраля один из депутатов партии власти "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан сообщил, что Нацбанк собирается повысить базовую ставку на 2 п.п. – до 10,5%.
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Он подверг критике "это неправильное решение, которое подорвет инвестиционную деятельность и бизнес".
НБМ сообщил, что начал расследование, чтобы "выяснить обстоятельства, при которых один из возможных сценариев стал субъектом спекуляции". Дату следующего заседания для принятия решений по денежно-кредитной политике объявят позже.
В последний раз базовую ставку в Молдове повышали в январе 2021 года – с 6,5% до 8,5%. За последние семь месяцев Нацбанк Молдовы увеличивал базовую ставку пять раз.
- В Украине с конца января учетная ставка установлена на уровне 10%.
- Комитет по монетарной политике НБУ обсуждал повышение учетной ставки в январе на 2 п.п. до 11%, но правление Нацбанка не рискнуло пойти на такой шаг.
- Повышение базовых ставок является общемировой тенденцией. Государственные регуляторы делают это для сдерживания инфляции, разогнавшейся до многолетних максимумов на фоне выхода стран из коронакризиса.
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