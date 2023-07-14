Нацбанк начал экономить энергоресурсы: меняют светильники, устанавливают датчики движения
Национальный банк вводит систему энергетического менеджмента, чтобы более эффективно использовать энергоресурсы и оптимизировать энергозатраты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Для рационального использования энергоресурсов:
→ освещение в офисах центрального аппарата НБУ и местах общего пользования постепенно заменяют энергосберегающим. На сегодняшний день заменено около 40% светильников;
→ в помещениях центрального аппарата НБУ устанавливают системы освещения с автоматическим включением датчиков движения;
→ в целях экономии воды постепенно заменяют краны на автоматизированные, с датчиками движения;
→ при модернизации систем кондиционирования используются энергосберегающие инверторные кондиционеры;
→ сотрудников информируют о необходимости экономного потребления энергоресурсов.
Кроме того, в течение 2023-2024 годов в зданиях центрального аппарата Национального банка планируется поэтапная замена оборудования с целью уменьшения выбросов СО2.
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